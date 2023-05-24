Горнорудный гигант планирует снизить выбросы оксида серы на 90%

Горнорудный гигант «Норникель» подтвердил все планы по социальным и экологическим обязательствам, в том числе по флагманской Серной программе, предусматривающей снижение выбросов оксида серы в Норильском дивизионе компании на 90%, говорится в презентации результатов компании в области устойчивого развития за прошлый год.

Компания реализует глобальную экологическую программу с 2013 года. Первый этап включал в себя реконфигурацию и модернизацию производственных мощностей компании, в его рамках в 2016 году был закрыт не подлежащий модернизации Никелевый завод, и после этого главным пунктом экологических усилий стала самая масштабная стройка — Серная программа.Проблема с выбросами в Норильске всегда стояла остро, так как без выбросов диоксида серы невозможна металлургия. Несмотря на реализовавшийся стресс-сценарий в экономике, компания полна решимости довести до конца гигантскую стройку.

Серная программа предусматривает утилизацию диоксида серы на Надеждинском металлургическом и Медном заводах, входящих в Заполярный филиал компании, что позволит кардинально сократить выбросы в Норильске.

Монтаж оборудования Серной программы на Надеждинском заводе начался весной прошлого года, а уже осенью текущего года планируется принять первый газ с плавильного производства для проведения его очистки и производства серной кислоты.

Старания компании в области экологии уже приносят плоды: согласно выпущенному ранее в мае отчету ФинЭкспертизы, основанного на данных Росгидромета, число инцидентов с сильным загрязнением воздуха (когда концентрация какого-либо вредного вещества в 10 и более раз превышает допустимую норму) в Норильске упало до двух в прошлом году с трехзначного значения в позапрошлом.

Эксперты объяснили это усилиями «Норникеля», инвестирующего в экомониторинг и очистку воздуха, а также пристальным вниманием проверяющим органов.

Вызовы, с которыми компания столкнулась в прошлом году, оказались более чем серьезными: помимо снижения цен на металлы, усложнилась логистика их сбыта — и это всё на фоне потери более половины традиционных поставщиков оборудования и запчастей для горнодобывающей техники.

Владимир Жуков, вице-президент «Норникеля» по работе с инвесторами и устойчивому развитию прокомментировал: «Мы живем в новых условиях. «Норникель» столкнулся с рядом новых и беспрецедентных для нас вызовов, связанных с нашей сбытовой деятельностью и логистикой. Сохранение лидерских позиций и продвижение по стратегии устойчивого развития стало для нас вдвойне сложнее в современных реалиях. Как с точки зрения транспорта, так и с точки зрения поставщиков современных технологий. Поэтому нам пришлось выходить на новые рынки, искать новых партнеров».

«В прошлом году многие эксперты смотрели на лидеров ESG-повестки, в том числе на такой флагман, как «Норникель», с некоторым опасением: а вдруг откажутся от этого направления? Потому что было ощущение, что работа по устойчивому развитию ориентирована в основном на экспорт. Но этот год показал, что в компании произошла очень качественная смена бенефициаров. ESG «на районе» стал таким же важным, как ESG «на экспорт». Такой поворот в сторону заинтересованных лиц, которые работают в компании и живут рядом с компанией, внушает большую надежду на будущее», прокомментировала руководитель экспертно-аналитической платформы ИНФРАГРИН Светлана Бик.

Это побудило компанию переориентировать сбыт в сторону Азии, а новых поставщиков искать внутри страны.