"Уже привыкли": в Новосибирске жильцы дома на Разъездной смирились с флагом Украины на балконе

Флаг Украины больше года висит на балконе дома по улице Разъездная в Новосибирске.

В Новосибирске в окне многоэтажки в Советском районе больше года висит флаг Украины. Хозяйка квартиры отказывается убрать полотнище, утверждая, что "ничего не нарушает". Женщина даже собиралась писать жалобу в органы после того, как бригада альпинистов убрала первый флаг с ее балкона. Но пока пенсионерка просто повесила новый, закрепив его внутри лоджии.

Как рассказали в беседе с журналистом Сиб.фм соседи женщины, поначалу жильцы дома активно обсуждали появление флага Украины.

"Сначала, конечно, мы все удивлялись. В чате дома это осуждали, спорили все.

А сейчас уже привыкли вроде как. Все равно ничего с этим не сделаешь.

К тому же это частная территория, никто же не может вломиться и снять", — сказала собеседница Сиб.фм.

Жильцы дома добавляют, что повлиять на пенсионерку никто не может. С их слов, полицейские несколько раз пытались пообщаться с хозяйкой квартиры, но та не идет на контакт.

А в целом "бабушка спокойная, вежливая, всегда здоровается", — говорят соседи.

По словам юриста юридического кабинета "Кучеренко и Помельцев" Марины Сапожниковой, правовых оснований к тому, чтобы привлечь хозяйку флага к отвественности нет.

"В действиях женщины нет состава правонарушения и тем более преступления. Ранее Генеральная прокуратура РФ давала комментарий : «Публичная демонстрация украинского флага, а также сине-желтых цветов, определяющих его цветовую гамму сами по себе не образуют состав какого-либо правонарушения", — отметила правозащитник.

В то же время квалификация действий того или иного лица зависит от совокупности фактических обстоятельств дела. Пенсионерке могло бы грозить наказание, если бы она появилась с флагом Украины в общественном месте и выкрикивала при этом какие-либо лозунги.

Напомним, ранее пенсионерка из Новосибирска рассказала, зачем вывесила флаг Украины на балконе.