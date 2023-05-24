В Ленинском районе Новосибирска мужчина напал на девочку-подростка

Житель Новосибирска напал на девочку-подростка на улице.

В Новосибирске неизвестный мужчина напал на девочку-подростка на улице. Событие произошло возле дома по адресу микрорайон Горский, 1. После того, как девочка закричала, нападавший убежал. Видеозапись происшествия была опубликована в группе «Горский микрорайон Новосибирск» Вконтакте.

На видео заметно, как мужчина приближается к девочке, проходя мимо нее, он пытается её схватить. Действия неизвестного напугали девочку, и она закричала, после чего нападавший скрылся. Правоохранительные органы начали проверку происшествия, квалифицируя поведение мужчины как "развратные действия".

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске неадекватный пожилой мужчина домогался 9-летней девочки и пенсионерки. Он подсел на лавочку к пожилой женщине, и начал с ней разговаривать, несвязно меняя темы, в том числе предлагал уехать в Таиланд и обвинял в убийстве. По словам очевидцев, во время разговора он также щипал пенсионерку и бил по лицу.