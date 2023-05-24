В Новосибирске 1500 человек примут участие в соревнованиях БПЛА летом 2023 года

В Новосибирске пройдет проектно-образовательный интенсив «Архипелаг».

В Новосибирске с 28 июля по 7 августа пройдет проектно-образовательного интенсив «Архипелаг», посвященный реализации поручений Президента России по развитию беспилотных авиационных систем. В рамках мероприятия участие в соревнованиях по управлению беспилотниками примут 1500 человек. Всего планируется провести порядка 100 соревнования по различным аспектам применения БПЛА, большая часть которых пройдет впервые в России. Об этом сообщило издание ТАСС со ссылкой на НТИ.

Отмечается, что в соревнованиях будут участвовать россияне в возрасте от 14 до 65 лет: авиамоделисты и операторы дронов, спасатели, представители технологических кружков, кванториумов и др. За 10 дней интенсива в небо поднимется около 1000 беспилотников различных типов и функционала.

Одним из итогов «Архипелаг» станет создание Книги рекордов НТИ в сфере беспилотной авиации, в которой будут отражены рекорды участников по скорости, продолжительности и высоте полетов дронов и другие достижения. Организаторы ожидают, что эти соревнования станут прототипом национальных соревнований, позволят создать базу талантливых операторов и сформировать систему квалификаций.

Напомним, ранее сообщалось, что на территории авиазавода в Новосибирске нашли упавший беспилотник.