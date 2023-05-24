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общество

В Новосибирске 24 мая прошли первые экзамены ГИА: фотоотчёт

Фото Дениса Винокурова / Сиб.фм

В Новосибирске девятиклассники сдали первые экзамены ГИА.

В среду, 24 мая, в Новосибирске началась сдача первых экзаменов по Государственной итоговой аттестации (ГИА) для выпускников 9 классов. Раньше остальных школ ГИА написали в школе №202.

Корреспондент Сиб.фм показывает, как прошёл первый ГИА.

Фото В Новосибирске 24 мая прошли первые экзамены ГИА: фотоотчёт 2

Фото В Новосибирске 24 мая прошли первые экзамены ГИА: фотоотчёт 3

Фото В Новосибирске 24 мая прошли первые экзамены ГИА: фотоотчёт 4

Первые экзамены прошли по физике, биологии и истории. Всего для получения аттестата об основном общем образовании выпускникам необходимо сдать экзамены по 4 предметам: двум обязательным (русский язык и математика) и двум предметам по выбору.

Фото В Новосибирске 24 мая прошли первые экзамены ГИА: фотоотчёт 5

Старт первым экзаменам дал министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

Фото В Новосибирске 24 мая прошли первые экзамены ГИА: фотоотчёт 6

Фото В Новосибирске 24 мая прошли первые экзамены ГИА: фотоотчёт 7

Основной период сдачи ГИА проходит с 24 мая по 1 июля. Всего сдадут экзамены более 32 тысяч девятиклассников.

Фото В Новосибирске 24 мая прошли первые экзамены ГИА: фотоотчёт 8

Фото В Новосибирске 24 мая прошли первые экзамены ГИА: фотоотчёт 9

Фото В Новосибирске 24 мая прошли первые экзамены ГИА: фотоотчёт 10

Фото В Новосибирске 24 мая прошли первые экзамены ГИА: фотоотчёт 11

Фото В Новосибирске 24 мая прошли первые экзамены ГИА: фотоотчёт 12

Фото В Новосибирске 24 мая прошли первые экзамены ГИА: фотоотчёт 13

Также Сиб.фм публиковал точный график сдачи экзаменов ЕГЭ в 2023 году. Экзамены начнутся 26 мая в 10:00. Последний день — 1 июля.

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Сергей Щукин
Журналист

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