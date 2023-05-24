В Новосибирске дачникам с гипертонией посоветовали регулярно измерять давление

Дачников Новосибирской области предупредили о рисках работы на огороде.

В связи с началом дачного сезона в Новосибирской области, региональное Министерство здравоохранения обратило внимание на особую осторожность, которую должны проявлять люди с гипертонией. Работа на огородах может представлять опасность, поэтому необходимо соблюдать ряд мер предосторожности.

В ведомстве подчеркнули важность регулярного измерения артериального давления и ведения дневника показателей. Рекомендуется иметь запас препаратов, способных быстро снизить давление, на даче. Необходимо также придерживаться базовой терапии, предписанной врачом. Чтобы не пропустить прием лекарств, рекомендуется держать таблетки на видном месте, где они будут доступны. Например, на кухне или в ванной комнате.

Министерство также призывает жителей области заранее узнать номер телефона для вызова скорой помощи на дачный участок. Очень важно знать симптомы инфаркта миокарда и инсульта, чтобы своевременно реагировать на возникающие проблемы.

Среди признаков инфаркта миокарда следует отметить сильную боль в груди, нарушение сердечного ритма, головную боль, головокружение, одышку, слабость, предобморочное состояние, тошноту, озноб или холодный пот.

Инсульт можно определить по асимметрии лица, кривой улыбке, сильной боли в шее, невозможности наклонять голову вперед, туннельному зрению или двоению в глазах, слабости и онемению в одной руке или ноге, а также путаной и нечеткой речи.

Министерство заключило свою рекомендацию призывом следить за режимом работы и отдыха на даче, обращать внимание на здоровье, контролировать артериальное давление и быть здоровыми.