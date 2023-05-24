В Новосибирске глава минпромторга Гончаров высказался о возможном открытии арабского аналога IKEA

В Новосибирске место IKEA может занять арабская сеть Home Box.

В Новосибирске стало известно о возможном открытии в городе арабской торговой сети Home Box, которая фактически является аналогом IKEA. Об этом сообщил портал BFM-Новосибирск.

По словам главы регионального минпромторга Андрея Гончарова, в министерстве следят за развитием ситуации.

«Мы понимаем, что информация о новых игроках важна для бизнеса, – сказал Гончаров. – Что касается площадей бывшей новосибирской IKEA, пока всё остается в прежнем статусе: торговые площади не дробятся, стоят закрытыми. Как только будут какие-то изменения, мы сразу об этом сообщим».

Между тем переговоры по этому поводу захода на российский рынок Home Box уже ведутся в Союзе торговых центов стран Ближнего Востока. Всего компания планирует открыть до 20 своих магазинов в крупных российских городах. Сейчас сеть Home Box является главным претендентом на торговые площади ИКЕА, в основном, по причине схожего ассортимента.

Также на эту нишу претендует белорусская компания Swed House, магазин которой уже открылся в Москве.

Напомним, ранее сообщалось, что ИКЕА в Новосибирске уволила 500 сотрудников после закрытия.