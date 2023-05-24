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проиcшествия

В Новосибирске Honda столкнулась с фургоном

Фото: ГИБДД Новосибирска

Авария произошла на Бердском шоссе Новосибирска.

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей, "Хонда" и фургона Peugeot Boxer, произошло в Советском районе Новосибирска в среду, 24 мая.

Как сообщили представители Госавтоинспекции, 59-летний водитель автомобиля Honda CR-V двигался по Бердскому шоссе и, при совершении разворота в районе выезда на улицу Лесосечную, не предоставил преимущество фургону Peugeot Boxer. В результате столкновения автомобили съехали на обочину.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир "Хонды". Они были доставлены в медицинское учреждение, и в настоящее время уточняется характер полученных ими травм. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые выясняют все обстоятельства аварии.

Напомним, жители Новосибирска пожаловались на детей-хулиганов на Золотой Ниве.

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Александр Борисов
журналист

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