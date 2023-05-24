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политика общество

В Новосибирске может появиться торговый дом производителей из Кыргызстана

Фото: mfa.gov.kg

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников встретился с генконсулом Кыргызстана Айбеком Айдарбековым.

В Новосибирске может открыться торговый дом, где будут представлены товары производителей Кыргызстана. Официальный Бишкек заинтересован в укреплении коммерческих связей с Новосибирской областью. Об этом шла речь на встрече главы региона Андрея Травникова и генконсула Кыргызстана Айбека Айдарбекова.

Фото В Новосибирске может появиться торговый дом производителей из Кыргызстана 2

В частности, Бишкек планирует увеличить поставки текстильной, сельскохозяйственной и плодовоовощной продукции в Новосибирскую область. В целях реализации этой инициативы Айбек Айдарбеков пригласил Андрея Травникова и предпринимателей Новосибирской области посетить Кыргызстан этим летом и принять участие в Международном экономическом форуме «Иссык-Куль — 2023», который пройдет 27 июля в городе Чолпон-Ата.

Также на встрече обсуждалась возможность проведения Дней культуры Кыргызстана в Новосибирской области и Дней Новосибирской области — в Кыргызстане для укрепления двусторонних гуманитарных связей.

Напомним, ранее сообщалось, что сеть пиццерий из Новосибирска выйдет на рынок Кыргызстана.

#губернатор #Новосибирская область #Кыргызстан
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