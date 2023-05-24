В Новосибирске мужчину арестовали за надругательство над школьницами за гаражами

В Новосибирске арестован обвиняемый в изнасиловании двух школьниц.

Советский районный суд Новосибирска на два месяца арестовал 42-летнего мужчину, который обвиняется в насильственных действиях сексуального характера над двумя девочками в возрасте 10 и 12 лет. Обвиняемый был отправлен в СИЗО (следственный изолятор временного содержания) после решения суда, которое было вынесено 23 мая. Обвинение предоставили по обвинение по пункту "б" ч. 5 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

По информации, две девочки встретили незнакомца на улице Разъездная, когда они гуляли недалеко от школы. Мужчина угрожал детям гранатой и заставлял их идти за гаражи, где совершил надругательства над ними. Девочки сообщили произошедшее своим родителям. Они запомнили мужчину по его военной форме, которую он носил во время совершения преступления.

Ранее также был сообщен еще один случай под следствием в Новосибирске, связанный с попыткой изнасилования первоклассницы в подъезде. К счастью, девочка смогла вырваться. Кроме этого случая подозреваемого также ранее судили за подобные преступления. Он выдавал себя за врача и заставлял другую девочку раздеться в подъезде.

Также в марте 2023 года в Якутии начали судить 62-летнего Андрея Бараусова, изнасиловавшего 6 детей в Новосибирске. Всего 62-летний мужчина изнасиловал и убил 16 человек, как взрослых женщин, так и несовершеннолетних девочек.