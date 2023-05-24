В Новосибирске приговорили к сроку избившего подростка мужчину

Ленинский районный суд Новосибирска приговорил мужчину, который избил кидавшего на его балкон камни подростка.

В основу уголовного дела легли события, которые произошли в апреле 2022 года. Тогда один из гулявших на улице 14-летних подростков от нечего делать начал закидывать камнями балкон соседа. Позже Виталий Халипа встретил мальчика на улице.

«В ходе конфликта мужчина нанес последнему удар кулаком по лицу, в результате чего подросток получил перелом челюсти,

- рассказали в Ленинском районном суде. – В ходе судебного следствия по делу установлено, что Халипа В.А. умышленно причинил средней тяжести вред здоровью несовершеннолетнему потерпевшему, не опасный для жизни последнего и не повлекший последствий, указанных в статье 111 Уголовного кодекса Российской Федерации, но вызвавший длительное расстройство здоровья».

В суде Виталий Халипа свою вину признал, но отметил, что подросток его довёл. В итоге дело переквалифицировали на статью 112 УК РФ (с тяжкого вреда здоровью – на средний). Мужчину признали виновным в избиении подростка.

«На основании статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным с испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев с возложением обязанностей», — сообщили в Ленинском районном суде.

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