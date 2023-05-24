В Новосибирске прошла серия научных лекций по искусственному интеллекту

С апреля по июнь 2023 года Сбер в партнёрстве с Институтом искусственного интеллекта AIRI, группой компаний ЦРТ и ведущими вузами страны организует цикл образовательных лекций по искусственному интеллекту (ИИ) в восьми городах России, в том числе и Новосибирске. Лекции проходят в рамках ежегодной международной конференции по искусственному интеллекту — «Путешествие в мир искусственного интеллекта» AI Journey.

В столице Сибири площадкой для мероприятия стал кампус «Школы 21». Помимо учеников «Школы 21», лекции посетили студенты НГУ, НГТУ и СибГУТИ.

На лекциях участники узнали о том, какой вклад в развитие страны вносят технологии искусственного интеллекта и какую пользу они приносят людям. Спикеры рассказали о новейших трендах и примерах разработки и внедрения нейросетей в обществе и бизнесе. Первая лекция цикла состоялась 24 апреля в «Школе 21» в Казани, после Новосибирска аналогичные мероприятия пройдут в Волгограде и Владивостоке.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

«Современные компании испытывают колоссальный интерес к искусственному интеллекту и потребность в применении решений на его базе. Наш банк стал одной из первых технологических компаний, которая не только увидела потенциал в этой области, но и начала активно ее изучать и применять. Сегодня мы нарастили внушительную экспертизу в области искусственного интеллекта и с удовольствием готовы ею делиться. Мы считаем важным и необходимым стимулировать интерес студентов к теме цифровизации. Возможно, через несколько лет кто-то из этих ребят станет частью команды банка и внедрит в наши системы новые высокотехнологичные разработки».

Константин Селезнев, директор кампуса «Школы 21» в Новосибирске:

«Искусственный интеллект и машинное обучение – это передовые технологии, которые ежедневно меняют нашу жизнь к лучшему и создают новые возможности для развития различных отраслей. Поэтому задача "Школы 21" – дать участникам обучения как можно больше знаний в ИТ-сфере, а также научить их мыслить гибко и подходить к задачам творчески, чтобы они могли активно использовать в своей работе действующие технологии, а также разрабатывать и внедрять свои инновационные разработки в медицине, экономике, производстве, науке и многих других областях».