В Новосибирске рыбак погиб из-за удара током на озере

Следователи СКР проводят проверку после гибели мужчины во время рыбалки на озере в Дзержинском районе Новосибирска.

Вчера, 23 мая, пенсионер отправился на рыбалку к водоёму в Дзержинском районе Новосибирска. 70-летний мужчина наслаждался любимым занятием и в очередной раз закинул удочку, когда произошла трагедия.

«По версии следствия, мужчина удочкой задел провода линии электропередач, в результате чего получил поражение электрическим током. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия», — рассказали в СУ СКР по Новосибирской области.

По данному факту уже организована доследственная проверка: правоохранители побывали на озере. Следователям СКР предстоит установить: были ли нарушения в размещении проводов, после этого будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также напомним, что в Бердске сейчас рассматривают уголовное дело начальника участка, на котором рабочий упал в теплокамеру, наполненную кипятком, и погиб.