В Новосибирске «серые» перевозчики мусора вывозят отходы на контейнерные площадки

В Новосибирске оператор МУП «САХ» сообщил о незаконном вывозе мусора на контейнерные площадки.

Весной 2023 года в Новосибирске участились случаи незаконной разгрузки отходов прямо на контейнерные площадки. Особенно часто это происходит в районах, пересекающихся с дачными направлениями, таких как Калининский, Дзержинский и Первомайский. Жители выражают свои жалобы на ненадлежащую работу регионального оператора, связанную с несвоевременным вывозом отходов. Однако наши специалисты проводят проверки каждого сигнала, и до сих пор не было обнаружено нарушений со стороны регионального оператора. Вывоз твердых коммунальных отходов специализированной техникой осуществляется своевременно и без сбоев в установленные сроки.

Неконтролируемые складирования мусора возникают по улицам Эйхе и Красный факел в Первомайском районе из-за того, что мусорные площадки используют незаконно «серые» перевозчики отходов.

Так, только за 23 мая было замечено, как несколько КАМаЗов выгружали отходы на контейнерные площадки. В пресс-службе МУП «САХ» сообщили, что материалы уже передали в правоохранительные органы, и намерены привлечь нарушителей к ответственности.

Региональный оператор вынужден тратить ресурсы не только на вывоз твердых коммунальных отходов, но и на очистку контейнерных площадок, на которых незаконно разгружаются "серые" перевозчики.