В Новосибирске соседи рассказали о пенсионерке с флагом Украины на балконе

В Новосибирске жители дома по улице Разъездная перестали бороться с пенсионеркой, которая вывесила флаг Украины на балконе.

Пенсионерка из Новосибирска уже больше года не снимает флаг Украины с балкона. Соседи женщины сначала обсуждали ее в общедомовом чате, но сейчас смирились. Об этом журналисту Сиб.фм рассказала жительница многоэтажки на улице Разъездной.



«Ну висит да висит. Сначала, конечно, мы все удивлялись. В чате дома это осуждали, спорили все. А сейчас привыкли вроде как. Все равно ничего с этим не сделаешь. К тому же это частная территория, никто же не может вломиться и снять», — сказала собеседница.



Еще одна соседка пенсионерки с сине-желтым полотнищем на балконе добавила, что к хозяйке квартиры несколько раз приходили полицейские.

«Но дверь она не открыла», — добавила местная жительница.

Остальные жители подъезда на вопрос об отношении к флагу на балконе пожимали плечами: "Не знаю, честно говоря. А вот бабушка сама спокойная, вежливая, всегда здоровается".

Как ранее писал Сиб.фм, появление флага Украины на балконе многоэтажки возмутило многих новосибирцев. В соцсетях горожане требовали провести работу с женщиной и заставить ее убрать провокационный символ.



Однако хозяйка квартиры на верхнем этаже отказалась делать это, сославшись на «позицию».

В беседе с журналистом Сиб.фм она сообщила, что родилась в Киеве, но в детском возрасте переехала в Сибирь.

Пенсионерка добавила, что первый флаг Украины был снят спасателями без ее разрешения, так как женщина размещала его с внешней стороны балкон. Теперь жительница города закрепила полотно внутри лоджии.

Напомним, ранее юрист Марина Сапожникова из Новосибирска рассказала, что может грозить пенсионерке за флаг Украины на балконе.