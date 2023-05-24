В Новосибирске волонтёры спасли 250 сосен от уничтожения

Волонтеры Сбера в Новосибирске спасли 250 деревьев от уничтожения. Активисты выкопали молодые саженцы дикороса сосны, растущие в зоне санитарной рубки в Ордынском районе, и пересадили их на территории микрорайона Весенний и жилого комплекса Новый парк в Оби.

Банк проводит акцию в третий раз — место будущей санитарной вырубки традиционно определяет Министерство экологии и природных ресурсов Новосибирской области. В этом году акция проходила втечение одного дня — две независимые группы волонтеров одновременно копали и высаживали деревья.

Партнером акции второй год подряд стал Первый Строительный Фонд – саженцы будут расти на территории двух новых комплексов застройщика.

Николай Шилов, управляющий Новосибирским отделением ПАО Сбербанк:

«Забота об экологии — важный вектор деятельности по наполнению ESG-повестки региона. Я очень рад, что наше мероприятие становится традиционным, расширяет свою территорию и количество объектов, озеленяя все больше новых жилых комплексов — недаром эта акция в прошлом году была признана лауреатом премии на лучший социальный проект банка».