В Новосибирской области 230 тысяч жителей получили накопительную пенсию

В Новосибирской области выдали накопительную пенсию 230 тысячам жителей.

В Новосибирской области уже 230 тысяч жителей региона получили накопительную часть пенсии. Право на получение этой выплаты имеют женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, при условии, что их работодатели осуществляли отчисления на накопительную пенсию.

Также возможность получить накопительную пенсию распространяется на мужчин, родившихся в период с 1953 по 1966 год, и женщин, родившихся в период с 1957 по 1966 год, при условии, что их работодатели проводили отчисления с 2002 по 2004 годы.

Накопительная пенсия может быть выплачена как единовременная или срочная выплата, а также в течение всей жизни ежемесячно. Для получения выплаты необходимо подать заявление через портал Госуслуг. Если накопления формируются в Социальном фонде России, то назначение выплаты будет осуществляться дистанционно через личный кабинет гражданина.