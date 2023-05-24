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общество

В Новосибирской области троим сиротам выдали квартиры после вмешательства прокуратуры

Фото Сиб.фм

Три сироты в Новосибирской области получили квартиры от правительства.

Три сироты получили жилье в Новосибирской области. Прокуратура провела проверку соблюдения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Выяснилось, что трое несовершеннолетних, которые являются обучающимися в учебных заведениях под наблюдением, остались без попечения родителей. Они были включены в список лиц, имеющих право на предоставление жилых помещений, но по достижении совершеннолетия им не были предоставлены подходящие жилые помещения, нарушая требования закона. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Транспортная прокуратура обратилась в суд с исками, требуя от мэрии города Новосибирска, администрации Куйбышевского района и Маслянинского района Новосибирской области обязанности предоставить указанным лицам благоустроенные жилые помещения, соответствующие санитарным и техническим требованиям.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме. Благодаря вмешательству прокуратуры, заявителям были предоставлены благоустроенные квартиры.

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Сергей Щукин
Журналист

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