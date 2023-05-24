В Новосибирской области жителям выплатили 2,7 млрд рублей по больничным листам

С начала 2023 года более 150 тысяч жителей Новосибирской области получили больничные пособия.

В 2023 году более 150 тысяч работающих жителей Новосибирской области получили пособия по временной нетрудоспособности без обращения, а сразу по факту возникновения такого права. Общая сумма выплаченных пособий составила около 2,7 миллиардов рублей. Отделение Социального фонда России (СФР) по Новосибирской области осуществило оформление и выплату более 240 тысяч пособий с начала 2023 года.

Выплаты были произведены в проактивном режиме, что означает, что застрахованным гражданам не нужно было подавать заявление на установление пособия. Это снизило нагрузку как на получателей пособий, так и на работодателей. Теперь работодателям необходимо только проверить данные своих работников в установленные законодательством сроки и, при необходимости, откорректировать их.

Граждане могут отследить путь больничного листа от открытия до выплаты пособия в своем личном кабинете на сайте Социального фонда России или в приложении "Социальный навигатор". Доступ к сервисам осуществляется с использованием логина и пароля от портала "Госуслуг".

Размер пособия по нетрудоспособности зависит от трудового стажа и среднего заработка за предыдущие два года работы. Граждане с трудовым стажем более восьми лет получают пособие в размере 100% от среднего заработка, но не более максимальной суммы (в 2023 году она составляет 2,736.99 рублей в день). Если трудовой стаж от пяти до восьми лет, пособие составляет 80% от среднего заработка, а при стаже менее пяти лет человек получает 60% от среднего заработка.

Отделение СФР самостоятельно запрашивает необходимые сведения для оплаты больничного, если человек работал у разных работодателей в предыдущие два года, у ФНС (Федеральной налоговой службы).