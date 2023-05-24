В Томске родственники погибших в аварии с «КамАЗом» медиков потребовали максимального наказания для водителя

Сегодня, 24 мая, в Томске вынесли приговор водителю «КамАЗа», после столкновения с которым погибли 4 известных медика.

Смертельное ДТП, оборвавшее жизнь четырёх медиков под Томском произошло 14 декабря 2022 года. В один день в загоревшемся реанимобиле погибли врач высшей категории Алла Карманова, проводившая уникальные операции, Юрий Бочков — заведующий отделением анестезиологии-реанимации ОПЦ, помогавший беременным с высокой группой риска, Наталья Иванова – медсестра дистанционно-консультационного центра, имевшая 25-летний стаж работы и водитель спецмашины Михаил Криницын.

Автомобилю скорой помощи на одном из перекрёстков трассы Томск-Мариинск преградил дорогу вылетевший «КамАЗ» под управлением 40-летнего Александра Колеватова. Как выяснило следствие, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и нарушил ряд правил дорожного движения.

На ранее судимого водителя ополчились многие томичи. Но самого жестокого наказания для него требовали родственники погибших, которые на суде узнали, что Александр Колеватов сбежал из-под административного надзора.

«Насколько я понимаю, за нарушение административного надзора штраф у него предусмотрен, за угон, 264-я статья, это 15 лет. Итого где-то 19 лет — предварительно так ожидаю. Но не исключаю, что могут снизить полгода-год, получится в районе 18-ти лет, на усмотрение суда», — признался журналисту «КП-Томск» сын завотделением анестезиологии-реанимации Евгений Бочков.

С Евгением согласен и сын медсестры Натальи Ивановой. Сам подсудимый заявил, что раскаивается в случившемся: он просто не думал, что так выйдет. В итоге суд учёл это смягчающее обстоятельство и назначил Александру Колеватову 17,5 лет заключения в колонии строгого режима, в то время, как родственники погибших надеялись на 19 лет.