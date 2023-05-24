Ванга сделала тайное предсказание для Зеленского. Вот что сказано в пророчестве

Ушедшая из жизни ещё в 1996 году, болгарская провидица высказалась о судьбе Зеленского в контексте судьбы Украины задолго до политического восхождения актёра. Недавно эти откровения были расшифрованы с учётом новой геополитической обстановки, события которой напомнили исследователям наследия Ванги те самые уже подзабытые слова.

Предсказание, о котором идет речь, было сделано во время встречи Вангелии с российским актёром Вячеславом Гришечкиным. Дословно оно звучало так: «У тебя в жизни все будет мирно и хорошо. Но рядом с тобой есть страна. В ней правит царь кровавый, прожженный порохом и кровью. Но время все меняет и появится другой по имени Владимир. Его все узнают, ведь он все время смеется. В жестокой битве Владимир победит кровавого царя. Сначала его не будут воспринимать серьезно, ведь он часто шутит. Но время его придет».

Под «кровавым царём» подразумевался глава Украины: "Воцарится на земле кровавый царь, украинский князь Владимир. Придёт он править туда, где все залито кровью и лежат тела умерших соотечественников. Не сможет князь Владимир до конца утихомирить гражданскую войну".

Своему родственнику из Украины баба Ванга рассказала ещё в начале 90-ых годов о будущем страны такими словами: « Разрушат там все, что можно разрушить, друг друга поубивают, много правителей сменится. Придет порох — развяжет войну. Потом зеленый господарь придет: веселый, хороший, всем будет нравиться, но заведет туда, что чуть ли не в рабство сдаваться придется». А на вопрос, когда установится мир и покой на Украине, она предположила, что это произойдёт только тогда, когда «придёт восьмой» (для справки: Владимир Зеленский – шестой по счёту глава Незалежной).

Многие из современных медиумов тоже берутся предсказать и судьбу Зеленского, и ближайший путь Украины в целом. Так, ясновидящая Кажетта Ахметжанова (участница «Битвы экстрасенсов») предполагает, что у президента Незалежной начались большие проблемы, которые приведут его к резкому уходу из жизни: «У президента Украины короткий век, из жизни он уйдёт внезапно», написала она своим фанатам в соцсетях. По её словам и расчётам, Зеленский медленно лишается рассудка. Этому способствуют борьба за власть, ужасные потери среди ВСУ, множество американских и британских шпионов вокруг. Однако про отношения России и Украины ясновидящая говорит уверенно, видя будущую положительную динамику: «Скоро наши два народа будут вместе».