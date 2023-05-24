Владельцев кусучих собак будут штрафовать на 200 тысяч рублей

Такую меру наказания предлагают рассмотреть депутаты Госдумы.

Хозяин питомца, который нападет на человека, может получить крупный денежный штраф в размере 200 тысяч рублей. Такую меру наказания предлагают ввести депутаты Государственной думы. Всего в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) планируют добавить три новых состава. Об этом пишет NEWS.ru.

Так, согласно статье 8.52 владельца будут наказывать, если его любимец укусит или нанесет незначительные повреждения другому человеку. Сумма штрафа для граждан составит от 10 000 до 30 000 рублей, для должностных лиц – от 50 000 до 100 000 рублей, а для юрлиц – от 100 000 до 200 000 рублей. При этом хозяина не оштрафуют, если на момент инцидента животное находилось под присмотром другого человека или было украдено.

Кроме того, денежный штраф будет грозить и тем, кто не соблюдает требования к содержанию животных. Под этим подразумевается ситуация, когда владельцы выбрасывают своих питомцев на улицу, а не пытаются отдать их в приют или найти для них новых хозяев.

За такое нарушение для граждан предусмотрен штраф от 1500 до 3000 рублей, для должностных лиц – от 5000 до 15 000 рублей, для юрлиц – от 15 000 до 30 000 рублей.

Напомним, врач назвал последовательность действий при укусе собаки.