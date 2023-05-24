Вознесение Господне 25 мая 2023: новые красивые открытки и пожелания для верующих

Для поздравления с православным праздником хочется подобрать особые слова. Портал «Сиб.фм» сгенерировал для вас подборку самых душевных поздравлений в стихах и своими словами. Они прекрасно подойдут как для сообщений в мессенджерах и соцсетях, так и для личного поздравления.

С праздником Вознесения Господнего поздравляю! Желаю, чтобы у каждого в жизни было много всего самого важного: радости, счастья, светлых мгновений, благополучия, веры, искренности, здоровья, вдохновения, взаимопонимания, любви, благих намерений. С праздником!

Господне Вознесение

Сегодня к нам пришло,

А, значит, в нашей жизни

Все будет хорошо!

Повсюду звучит благовест, с небес на нас глядит заря, земля просыпается, и радуются все солнышку и теплу. В каждый дом стучится праздник Вознесения Господня. Так хочется в такой чудесный день пожелать Вам только радости и удачи. Пусть надежда, вера и любовь будут с Вами сегодня, завтра и всегда. Пусть никогда не увянет щедрость Вашего сердца, пускай Господь спасёт и сохранит, и подарит благоденствие. Пускай всегда сбывается Ваша мечта, а судьба будет благосклонною к Вам. Желаю мира, добра и тепла Вашей семье.

Мы празднуем с вами сегодня,

Святое Вознесение Господне,

Мы посылаем молитвы в небеса,

Устремляем туда глаза.

Мы хотим Бога за все благодарить,

За то, что он позволил нам жить,

За то что искупил наши грехи,

За все благодарим его мы.

Сегодня замечательный, Божественный праздник Вознесения Господня. Пусть этот день наполнится добром и поздравлениями. Я хочу всем пожелать больших чудес, чтобы жилось вам светлей и радостней с Богом в сердце. Пусть каждый встречный подарит вам улыбку. Живите без тревог и сожалений, и тогда на душе будет легко и светло. Только хорошие известия пусть всегда радуют вас. Живите долго, счастливо, и всегда открывайте сердце на встречу добру. Пусть мирное солнышко сияет над вами, и дарит всем свет и добро. Пусть вера в Бога вам подарит надежду.

Тебе здоровья я желаю в Вознесение.

Росой святой умойся на заре.

За все грехи даёт нам Бог прощение.

Пусть солнце освещает путь тебе.

Уйдут невзгоды пусть и все судьбы печали.

Христос вознесся! И ликует весь народ.

Хочу, чтоб дни тебя счастливые встречали.

Благополучным и удачным будет год.

Поздравляю со светлым, чудесным Вознесением Господним! Пусть добрые ангелы и Бог оберегают вашу дружную, крепкую семью от бед и всех неприятностей! Пусть Господь подарит вам желанное благополучие, настоящую любовь и истинную благодать! Желаю вам крепкой, неугасимой веры, чистой духовности, чтобы на сердце и душе было спокойно, светло, и каждый день происходили приятные, радостные события. Пусть ваш путь будет истинно праведным, и большие успехи, неизменная удача сопутствуют в ваших благих начинаниях и добрых делах!

Сегодня праздник Великий,

Сегодня, когда собой

Искупил все грехи человечества,

Славный Иисус святой.

Так возрадуемся чуду,

Будем чтить его всегда,

Будем верить в его силу,

И уйдет от нас беда.

Мы с большой радостью поздравляем всех с праздником Вознесения Господня. От всей души желаем вам счастья, любви и добра. Пусть рядом с вами будут только достойные люди. Желаем, чтобы каждый день вы встречали с улыбкой, с чувством радости, с уверенностью и сердечным спокойствием. Пусть всегда торжествует духовность и помогает вам в жизни. Пусть птица счастья непременно прилетает к вашему дому, пусть хорошее настроение никогда не покидает вас. Пусть Господь хранит вас от бед и зла, а желания всегда превращаются в действительность.

С днём Вознесения Господня!

Чудесный день, прекрасный миг!

Я пожелать хочу вам очень

Любви от близких и родных,

Здоровья крепкого и счастья,

Добра и мира на душе,

Чтоб обходили все ненастья,

И жизнь кружила в вираже

Из счастья, радости, успеха,

И благодати, и любви,

Веселья, искреннего смеха.

Господь пусть вас благословит!

Поздравляем всех верующих с Вознесением Господним, пусть в этот день свет и радость осияют нас, пусть вера в будущее спасение укроет нас от невзгод и поможет нам не терять надежды даже в самый темный час. С праздником и пусть на душе всегда будет светло и солнечно от веры и любви к Богу.