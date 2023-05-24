Врач предупредил, что игнорирование симптомов панкреатита опасно развитием рака

Терапевт Павел Раменский рассказал, что симптомами панкреатита являются недомогание и высокий уровень сахара в крови.

Повышенный уровень сахара в крови, ухудшение общего состояния и изменения цвета кала являются скрытыми признаками панкреатита. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказал терапевт Павел Раменский.

Специалист отметил, что вышеперечисленные симптомы могут быть спровоцированы множеством других факторов. В связи с этим специалистам бывает сложно установить истинную причину появления таких симптомов.

Раменский также предупредил, что панкреатит бывает очень опасным и болезненным. Если его не лечить, то все может закончиться диабетом или раком, добавил он.

Напомним, терапевт рассказала о самых опасных продуктах для желудка.