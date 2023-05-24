Главный котик
ГОРОДА!
ЖМИ!
сегодня
24 мая, 18:32
пробки
7/10
погода
+19°C
курсы валют
usd 80.16 | eur 86.55
сегодня
24 мая, 18:32
пробки
7/10
погода
+19°C
курсы валют
usd 80.16 | eur 86.55
сегодня 15:28
общество

Врач предупредил, что игнорирование симптомов панкреатита опасно развитием рака

Freepik, authors: AndreyPopov

Терапевт Павел Раменский рассказал, что симптомами панкреатита являются недомогание и высокий уровень сахара в крови.

Повышенный уровень сахара в крови, ухудшение общего состояния и изменения цвета кала являются скрытыми признаками панкреатита. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказал терапевт Павел Раменский.

Специалист отметил, что вышеперечисленные симптомы могут быть спровоцированы множеством других факторов. В связи с этим специалистам бывает сложно установить истинную причину появления таких симптомов.

Раменский также предупредил, что панкреатит бывает очень опасным и болезненным. Если его не лечить, то все может закончиться диабетом или раком, добавил он.

Напомним, терапевт рассказала о самых опасных продуктах для желудка.

#здоровье #врач #симптомы
ОЦЕНИТЬ статью
0

Дарья Бочкун
журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в