Врач рассказал, как пиво может довести до депрессии

Хирург Александр Умнов рассказал, что злоупотребление пивом может привести к депрессии и склонности к конфликтам.

Здоровые человек при частом употреблении пива может превратиться в конфликтного и депрессивного алкоголика. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказал хирург Александр Умнов.

«Любители пива часто страдают от нарушения сокращения мышц, постоянных суставных и мышечных болей. Также пиво вымывает важный для ЦНС магний, а его дефицит вызывает у пивного алкоголика раздражительность, подавленность и быстрые перепады настроения», — подчеркнул специалист.

Кроме того, по словам Умнова, пиво нарушает работу когнитивных функций мозга — память, концентрацию внимания, координацию движений и процессы мышления, снижает работоспособность.

Напомним, нейрохирург назвал причины частой головной боли.