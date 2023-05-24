Жители Новосибирска могут пожаловаться на плохую уборку дорог по номеру 051

Жители Новосибирска могут по телефону сообщить о загрязнении воды, отключении электричества и опасных объектах.

В Новосибирске местные жители могут сообщить по номеру 051 о плохой уборке дорог, отключении электричества, загрязнении воды и потенциально опасных объектах на территории города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Жалобы принимает Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС).

Телефон ЕДДС — 051 — работает круглосуточно. В прошлом году, по данным администрации города, единая дежурно-диспетчерская служба Новосибирска приняла 230 тыс. звонков.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске появился единый номер телефона для записи на службу по контракту.