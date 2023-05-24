Звезда «СашиТани» Валентина Рубцова раскрыла свое отношение к уколам красоты

Актриса Валентина Рубцова считает, что уколы красоты и пластика лица — это перебор.

Российская актриса Валентина Рубцова, которая наиболее известна по сериалам «Универ» и «СашаТаня» считает, что в мире кино осталось мало актрис, которые выглядят натурально и не прибегают пластическим операциям и уколам красоты. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Уколы красоты, пластика, филлеры мне кажутся избыточными. К тому же сейчас на экране так мало актрис с натуральной внешностью, и мне нравится быть одной из них», — высказалась актриса.

Рубцова призналась, что она работает над своей внешностью при помощи регулярных занятий спортом и правильного питания.

«Я очень дисциплинированный человек в плане здоровых привычек, питаюсь правильно, полностью исключила из рациона промышленный сахар, занимаюсь физкультурой. Еще я хожу к косметологу, делаю моделирующий массаж лица», — рассказала она.

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