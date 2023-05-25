Аллея кадетской славы России открылась в Новосибирской области

25 мая на территории Сибирского кадетского корпуса состоялось торжественное открытие Аллеи кадетской славы России. Там установили 16 бюстов великих выпускников кадетских корпусов, которые принесли славу России на военном и гражданском поприще.

В церемонии открытия приняли участие cенатор РФ Владимир Городецкий и заместитель губернатора Сергей Нелюбов.

Председателем Совета Попечителей кадетского корпуса Владимир Городецкий стоял у истоков создания аллеи. Он отметил, что это первый подобный культурно-исторический проект в России.

«Создание аллеи направлено на воспитание патриотического духа будущих офицеров. Аллея создана на средства благотворителей, ее создание приурочено к 30 Сибирского кадетского корпуса. Над проектом и увековечиванием наших великих соотечественников в бронзе работал российский скульптор Денис Стритович, автор более 100 памятников, посвященных героям Великой Отечественной войны», — отметил сенатор.

Замгубернатора Сергей Нелюбов поприветствовал участников и гостей мероприятия от имени Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Он подчеркнул, что открытие аллеи — это яркое и значимое событие не только для СКК, но в целом и для кадетского образования.

«Мы гордимся нашими героями прошлого, настоящего и будущего. В 2022 году президент РФ подписал Указ "Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей". Традиционные ценности нематериальны, но открытие аллеи — это в определенной степени их материализация. Кадеты остаются опорой России, служите на благо Отечества, приумножайте славу нашей страны», — подчеркнул Сергей Нелюбов.



В рамках торжественной церемонии состоялось традиционное прощание кадетов-выпускников со знаменем корпуса, выпускники исполнили вальс. Гости и участники мероприятия вместе с кадетами осмотрели новую Аллею кадетской славы России. На Аллее установлены бюсты И.И. Бецкого, А.А. Брусилова, В.В. Верещагина, В.И. Даля, Д.М. Карбышева, М.И. Кутузова, И.Ф. Крузенштерна, М.П. Лазарева, А.Ф. Можайского, С.И. Мосина, П.С. Нахимова, П.Н. Нестерова, А.Н. Радищева, Н.А. Римского-Корсакова, А.П. Сумарокова, Ф.Ф. Ушакова.