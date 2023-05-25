Астролог Белоусова назвала способ найти свое призвание по дате рождения

Астролог Людмила Белоусова заявила, что карта рождения является уникальным кодом, который описывает внутренние сценарии мышления и поведения.

Астролог, практик-эзотерик, наставник и куратор программ развития личности Людмила Белоусова рассказала, что помочь человеку определить свой жизненный путь может карта рождения. Положения некоторых показателей помогут найти тип организации, в которой человеку лучше работать. Об этом пишет ФАН.

«Астрологам очень откликается "классификация профессий" профессора Климова, которая сводится к набору из шести объектов труда: человек, техника, живая природа, неживая природа, знаковая система, художественный образ», – поделилась специалист.

Белоусова подчеркнула, что если человек выбирает профессию, которая не соответствует по объекту труда его темпераменту, то он обрекает себя на мучения и может получить профессиональное выгорание и проблемы со здоровьем.

«Однако очень неплохо для человека своевременно узнать, что наиболее перспективным для него будет все же остаться частью системы, корпорации или госслужбы. Нужно лишь скорректировать внешние факторы: перевестись в другой отдел, получить дополнительное образование и сменить компанию и выстроить свой режим дня, чтобы рутина превратилась из обузы в опору», – резюмировала эксперт.

Напомним, астролог рассказала о судьбоносном событии, которое изменит жизнь людей в 2023 году.