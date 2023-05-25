Больше половины россиян поддержали подработку в раннем возрасте

70% россиян считают, что подработка в подростковом возрасте готовит молодежь к взрослой жизни.

Специалисты сервиса для поиска работы и сотрудников «Работа.ру» и сервиса по работе с самозанятыми «Подработка» выяснили, что 86% россиян считают, что подростки должны подрабатывать, а 14% опрошенных имеют противоположное мнение. Об этом пишет RT.

Отмечается, что 70% респондентов уверены, что подработка играет важную роль в подготовке подростков к взрослой жизни и учит принимать важные решения. Еще 53% опрошенных подчеркнули важность приобретения подростками опыта работы и ценных профессиональных навыков.

Первое место среди профессий, подходящих для подростков, занимает работа курьером (73%). Выгульщики собак заняли второе место (47%). Третье место респонденты отдают аниматорам (46%).

Напомним, женщина из Новосибирска заработала на квартиру донорством яйцеклеток.