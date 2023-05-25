Экс-прокурор Новосибирской области Фалилеев попал в тюремную больницу

Бывший прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев госпитализирован в тюремную больницу.

Бывший прокурор Новосибирской области, Владимир Фалилеев, который был арестован в феврале прошлого года по обвинению во взяточничестве, был госпитализирован в тюремную больницу. Он был переведен из следственного изолятора в лечебно-исправительное учреждение ЛИУ-10, но не было сообщено о конкретном диагнозе, поставленном экс-прокурору. Комментарий от ГУ ФСИН России по Новосибирской области пока не получен. Об этом сообщает «Ъ-Сибирь».

Владимир Фалилеев, который занимал должность прокурора Новосибирской области с 2015 по 2018 годы, был задержан в феврале 2022 года и заключен под стражу по решению суда. Его адвокат неоднократно подавал ходатайства о замене меры пресечения на домашний арест, но получал отказ. В одной из причин для смягчения меры пресечения указывалось состояние здоровья Владимира Фалилеева.

Уголовное дело бывшего прокурора завершено, но правоохранительные органы отказываются комментировать его подробности.

По данным источников, Фалилееву вменяется в вину получение взяток от известного новосибирского бизнесмена Олега Ярового в обмен на покровительство. Взятки, общей суммой около 10 млн рублей, предоставлялись как наличными, так и через различные услуги, например, оплата лечения родственника прокурора, ремонт и парковка его автомобиля. Владимир Фалилеев заявляет о своей невиновности в совершении этого преступления.

Согласно решению 8-го кассационного суда от 25 мая 2023 года, уголовное дело бывшего новосибирского прокурора будет рассмотрено Ленинским районным судом в Барнауле.