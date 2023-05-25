Это будет рай на Земле: климатолог назвал город России, где в ближайшие годы начнут массово скупать жилье

Глобальное потепление в ближайшие 50 лет превратит Москву в знойную пустыню, уверяют эксперты в области метеорологии. Они предупреждают, что пора задумываться о переносе столицы в более благоприятные климатически зоны страны.

Согласно расчётам мировых климатологов, средняя температура на планете к 2080 году повысится на 2-2,5 градуса. Это выше, чем в конце XIX века, то есть в доиндустриальную эпоху. Потому США и страны ЕС стремятся достичь углеродной нейтральности к 2050 году, согласно Парижскому соглашению по климату.

Выводы неутешительны – с каждым годом человечество в 2-3 раза чаще будет сталкиваться с волнами жары (по статданным, рекордно жаркое лето отмечалось раз в десятилетие, теперь регистрируется каждые три года). Конечно, жить в таких условиях можно, но адаптироваться всё же придётся: «Это просто другая жизнь. Это значит, что летом в таком мегаполисе, как Москве, наверное, жить будет нельзя», пояснил Климатолог Алексей Кокорин.

По его экспертному мнению, ближе к 2080 году из-за потепления Москва может стать непригодной для жизни. Решение этой проблемы Кокорин видит в переносе столицы в более благоприятную климатическую зону.

В качестве примера он называет Сибирь, где даже при глобальном потеплении метеоусловия будут комфортными для проживания: «Не исключено, что если действительно будет так плохо, то столицей будет, скажем, Красноярск или Новосибирск. Вполне реально, что это произойдет, даже если не к 2050–2060-м годам, а, допустим, к 2080-м», предположил Кокорин.