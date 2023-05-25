В Новосибирска из аптек исчез препарат от рака молочной железы "Тамоксифен"

В Новосибирске из аптек снова исчез препарат от рака молочной железы.

Жители Новосибирска не смогли найти в аптеках препарат "Тамоксифен", который используется для лечения рака молочной железы. Об этом сообщает «АиФ-Новосибирск» со ссылкой на читателей.

Пациенты, страдающие онкологическими заболеваниями, выразили свое недовольство и замечают, что не могут получить необходимый препарат. Однако, стоит отметить, что "Тамоксифен" производится в России. Недостаток этого препарата в аптеках Новосибирска был обнаружен еще в декабре прошлого года.

Отсутствие "Тамоксифена" в декабре 2022 года было связано с проблемами в поставках фармсубстанций для его производства. По словам врача-гематолога, онколога и заведующей отделением городской больницы Новосибирска Марии Колесниковой, новый поставщик препарата к 21 января уже был найден, и на тот момент решался вопрос о закупке.

Почему его нет в аптеках Новосибирска в конце мая 2023 года, пока неизвестно.

Сиб.фм ранее сообщал, что мошенники зарабатывают на дефиците лекарств в аптеках Новосибирска. Росздравнадзор предупредил жителей, что препараты от перекупщиков могут оказаться недоброкачественными и фальсифицированными.