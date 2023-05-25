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общество

Жители Новосибирска оказались в «маленькой Франции» после капремонта дома на улице Республиканской

Фото предоставлены мэрией города Новосибирска

24 мая мэр Новосибирска Анатолий Локоть проконтролировал ход капитального ремонта многоквартирных домов на улице Республиканской.

По региональной программе капремонт должны провести в 10 объектах на этой улице, в пяти из них работы уже завершены.

Мэр города Анатолий Локоть перед совещанием поговорил с местными жителями о качестве проводимых работ.

«Проверяю, контролирую на строительных площадках, как выполняется программа капитального ремонта. В целом, она довольно масштабная. Всего в городе более 8 тысяч многоквартирных домов, в 3500 капремонт уже закончили. Дома и функционально и внешне приводят в нормативное состояние. В Дзержинском районе это, в том числе, старые заводские дома постройки начала 1950-х годов. Здесь отремонтированы прежде всего крыши, затем фасады, и внутренняя вся разводка, подвальные помещения. Всё – за счёт Фонда модернизации ЖКХ. Самая главная оценка работы, это, конечно, жителей. Я со старшими по дому когда разговариваю, всегда спрашиваю, есть ли замечания. Без положительной оценки жителей работу принимать не будем», – рассказал он.

Как отметил глава города, в этом году в городе планируют отремонтировать 407 домов – это больше плана.

«У нас из 407 домов отремонтированы уже 101. Около 200 объектов сейчас находятся в процессе ремонта. План общедоступен, сами жители могут увидеть сроки капремонта. Подрядчики выбраны, и работы проходят одновременно на нескольких объектах. Имеем все шансы к концу года перевыполнить план».

Фото Жители Новосибирска оказались в «маленькой Франции» после капремонта дома на улице Республиканской 2

Говоря о проблемах при выполнении ремонта, мэр отметил важность налаживания отношений с собственниками квартир в этих домах.

«Перед начало работ первое – работа с жильцами, потому что для замены внутренней разводки нужно заходить в квартиры, и, если собственники закрыли дверь и куда-то уехали, вот это трудность. Здесь помогают старшие по дому и Советы домов», – объяснил Анатолий Локоть.

В совещании принимали участие начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии города Новосибирска Дмитрий Перязев и заместитель начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства – начальник управления капитального и текущего ремонта жилищного фонда мэрии города Новосибирска Владимир Ткаченко.

«Эти дома постройки 1948 — 1951 годов, они кирпичные, крепкие и срок эксплуатации позволяет делать капремонт. Конечно, при ремонте крыш деревянные перекрытия, которые нуждались в замене, но в перечень работ по программе не входят, пришлось полностью менять за счёт бюджета Новосибирска, Поэтапно с 2016 года мы ремонтируем эти дома на ул. Республиканской, и в этом году до 1 августа работы будут завершены. По плану они должны быть сделаны до 15 сентября, но мы планируем всё выполнить за 90 дней вместо допустимых 120-ти», – рассказал Владимир Ткаченко.

Гарантия на ремонт – пять лет. Цвет домов жители выбирают сами. Например, для дома №35 на улице Республиканской, жильцы выбрали оттенки коричневого, рассказал директор подрядной организации ООО «Олимп» Евгений Маврин.

Фото Жители Новосибирска оказались в «маленькой Франции» после капремонта дома на улице Республиканской 3

«Меняем всё, начиная с канализации и системы водоснабжения до теплоснабжения и фасада. Проблема возникла с одним из жильцов, который не даёт доступа в свою квартиру, потому что из-за капремонта ему придётся делать в квартире косметические правки. Возможно применить обходную систему, чтобы закончить процесс», – рассказал Евгений Маврин.

В этом году, по словам директора подрядной организации, стоимость строительных материалов снизилась и стало выгоднее работать, чем раньше:

«В предыдущие года большинство подрядных организаций хотели прекратить работать, потому что трудились в ущерб себе. В этом году цены выровнялись, и, думаю, через месяц мы закончим», – сказал Евгений Маврин.

Генеральный директор ЗАО «УК «СПАС-Дом» Евгений Малай отметил, что они также контролируют процесс капитального ремонта домов и пока замечаний к ремонту нет, налажено тесное сотрудничество с мэрией Новосибирска.

По региональной программе капитального ремонта многоквартирных домов в доме №33 на Республиканской улице, построенном в 1951 году, в этом году отремонтируют его фасад, а в 2024-м запланирован ремонт систем канализации и отопления.

Фото Жители Новосибирска оказались в «маленькой Франции» после капремонта дома на улице Республиканской 4

В домах №№ 35 и 37 на Республиканской (1951 и 1948 годов постройки) также ремонтируют фасад, а внутренние коммуникации, крыша и подвал ранее были обновлены. В доме №37а выполнен ремонт системы электроснабжения, подвальных помещений и крыши, а в этом году планируют отремонтировать системы водо- и теплоснабжения, канализации, а также фасад.

В находящимся рядом с ними доме № 39 идёт капитальный ремонт систем канализации и теплоснабжения, а системы водо- и электроснабжения, подвальные помещения, крыша и фасад ранее отремонтировали.

Жители домов уже прозвали между собой микрорайон «маленькой Францией», а капремонт оценивают, как очень хороший.

Старшая по дому на улице Республиканской, 41 Зоя Карандашова уже 33 года живет здесь и знает всё, что связано с домом. Много деревьев во дворе сажала она сама:

«Нам очень повезло, потому что ремонт качественный, меняют всё и мы не перестаём восхищаться красотой наших зданий!» – говорит она.

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Наира Гулоян
Журналист

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