Жители Новосибирска оказались в «маленькой Франции» после капремонта дома на улице Республиканской

24 мая мэр Новосибирска Анатолий Локоть проконтролировал ход капитального ремонта многоквартирных домов на улице Республиканской.

По региональной программе капремонт должны провести в 10 объектах на этой улице, в пяти из них работы уже завершены.

Мэр города Анатолий Локоть перед совещанием поговорил с местными жителями о качестве проводимых работ.

«Проверяю, контролирую на строительных площадках, как выполняется программа капитального ремонта. В целом, она довольно масштабная. Всего в городе более 8 тысяч многоквартирных домов, в 3500 капремонт уже закончили. Дома и функционально и внешне приводят в нормативное состояние. В Дзержинском районе это, в том числе, старые заводские дома постройки начала 1950-х годов. Здесь отремонтированы прежде всего крыши, затем фасады, и внутренняя вся разводка, подвальные помещения. Всё – за счёт Фонда модернизации ЖКХ. Самая главная оценка работы, это, конечно, жителей. Я со старшими по дому когда разговариваю, всегда спрашиваю, есть ли замечания. Без положительной оценки жителей работу принимать не будем», – рассказал он.

Как отметил глава города, в этом году в городе планируют отремонтировать 407 домов – это больше плана.

«У нас из 407 домов отремонтированы уже 101. Около 200 объектов сейчас находятся в процессе ремонта. План общедоступен, сами жители могут увидеть сроки капремонта. Подрядчики выбраны, и работы проходят одновременно на нескольких объектах. Имеем все шансы к концу года перевыполнить план».

Говоря о проблемах при выполнении ремонта, мэр отметил важность налаживания отношений с собственниками квартир в этих домах.

«Перед начало работ первое – работа с жильцами, потому что для замены внутренней разводки нужно заходить в квартиры, и, если собственники закрыли дверь и куда-то уехали, вот это трудность. Здесь помогают старшие по дому и Советы домов», – объяснил Анатолий Локоть.

В совещании принимали участие начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии города Новосибирска Дмитрий Перязев и заместитель начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства – начальник управления капитального и текущего ремонта жилищного фонда мэрии города Новосибирска Владимир Ткаченко.

«Эти дома постройки 1948 — 1951 годов, они кирпичные, крепкие и срок эксплуатации позволяет делать капремонт. Конечно, при ремонте крыш деревянные перекрытия, которые нуждались в замене, но в перечень работ по программе не входят, пришлось полностью менять за счёт бюджета Новосибирска, Поэтапно с 2016 года мы ремонтируем эти дома на ул. Республиканской, и в этом году до 1 августа работы будут завершены. По плану они должны быть сделаны до 15 сентября, но мы планируем всё выполнить за 90 дней вместо допустимых 120-ти», – рассказал Владимир Ткаченко.

Гарантия на ремонт – пять лет. Цвет домов жители выбирают сами. Например, для дома №35 на улице Республиканской, жильцы выбрали оттенки коричневого, рассказал директор подрядной организации ООО «Олимп» Евгений Маврин.

«Меняем всё, начиная с канализации и системы водоснабжения до теплоснабжения и фасада. Проблема возникла с одним из жильцов, который не даёт доступа в свою квартиру, потому что из-за капремонта ему придётся делать в квартире косметические правки. Возможно применить обходную систему, чтобы закончить процесс», – рассказал Евгений Маврин.

В этом году, по словам директора подрядной организации, стоимость строительных материалов снизилась и стало выгоднее работать, чем раньше:

«В предыдущие года большинство подрядных организаций хотели прекратить работать, потому что трудились в ущерб себе. В этом году цены выровнялись, и, думаю, через месяц мы закончим», – сказал Евгений Маврин.

Генеральный директор ЗАО «УК «СПАС-Дом» Евгений Малай отметил, что они также контролируют процесс капитального ремонта домов и пока замечаний к ремонту нет, налажено тесное сотрудничество с мэрией Новосибирска.

По региональной программе капитального ремонта многоквартирных домов в доме №33 на Республиканской улице, построенном в 1951 году, в этом году отремонтируют его фасад, а в 2024-м запланирован ремонт систем канализации и отопления.

В домах №№ 35 и 37 на Республиканской (1951 и 1948 годов постройки) также ремонтируют фасад, а внутренние коммуникации, крыша и подвал ранее были обновлены. В доме №37а выполнен ремонт системы электроснабжения, подвальных помещений и крыши, а в этом году планируют отремонтировать системы водо- и теплоснабжения, канализации, а также фасад.

В находящимся рядом с ними доме № 39 идёт капитальный ремонт систем канализации и теплоснабжения, а системы водо- и электроснабжения, подвальные помещения, крыша и фасад ранее отремонтировали.

Жители домов уже прозвали между собой микрорайон «маленькой Францией», а капремонт оценивают, как очень хороший.

Старшая по дому на улице Республиканской, 41 Зоя Карандашова уже 33 года живет здесь и знает всё, что связано с домом. Много деревьев во дворе сажала она сама:

«Нам очень повезло, потому что ремонт качественный, меняют всё и мы не перестаём восхищаться красотой наших зданий!» – говорит она.