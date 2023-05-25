Масштабный проект «Дни культуры Новосибирской области в Санкт-Петербурге» стартовал в северной столице

Дни культуры Новосибирской области в Санкт-Петербурге проходят 25 и 26 мая. Делегацию региона, которая будет работать в северной столице в эти дни, возглавил губернатор Андрей Травников.

В перечень мероприятий проекта входит не только культурная программа, которую представляют ведущие учреждения культуры региона на площадках Академической капеллы, Мариинского театра и Театра юных зрителей. Запланировано подписание ряда соглашений о сотрудничестве.

В рамках проекта новосибирцы продемонстрируют жителям северной столицы культурный потенциал нашего региона и познакомят с лучшими коллективами и проектами, которыми Новосибирская область гордится. Дни культуры, организованные властями Новосибирской области и северной столицы, являются важным событием в жизни нашего региона и города на Неве. Жители и гости Санкт-Петербурга могут заглянуть в Новосибирск через дверь, установленную на Набережной реки Мойка. Точно такая же дверь появилась и у новосибирского Краеведческого музея – открыв её, сибиряки могут передать привет петербуржцам в режиме реального времени.

Для зрителей выступят Государственный академический Сибирский русский народный хор ГАУК НСО «Сибирь-Концерт», Новосибирский академический симфонический оркестр Новосибирской государственной филармонии (художественный руководитель и главный дирижёр — Димитрис Ботинис), народный артист РФ Вадим Репин (скрипка) и Герман Уколов (фортепиано). Программу дополнят выступления оркестра духовых инструментов и джазового ансамбля Новосибирского музыкального колледжа имени А.Ф. Мурова и интерактивная программа «Ново-Николаевские встречи» Новосибирского колледжа культуры и искусств. Новосибирский академический молодёжный театр «Глобус» в Театре юных зрителей имени А.А. Брянцева представит спектакль «Шинель».

В выставочных залах и на уличных площадках Капеллы расположились знаменитые археологические находки, станки единственного за Уралом Монетного двора и производство сибирской «особливой» монеты, а также самый полный скелет шерстистого мамонта в мире. Он считается гордостью палеонтологической коллекции Новосибирского краеведческого музея. Для самых маленьких гостей программы организована интерактивная выставка-игра о первых сибирских поселениях – острогах.

На Днях культуры будет представлен выставочный проект «900 дней братства», который расскажет об исторической и культурной связи Новосибирска и Санкт-Петербурга, возникшей в годы Великой Отечественной войны. В рамках этого проекта будет передана в фонды Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда памятная скульптура, созданная новосибирским мастером Павлом Марковым.

Кроме того, Новосибирский государственный художественный музей представит жителям северной столицы «Сибирь многоликую». Это портреты сибиряков в традиционных костюмах, представителей разных рабочих профессий – механизаторов, кузнецов, проводников, геологов; сибирские зимние пейзажи и бытовые сюжеты.

Центр креативных индустрий покажет фильмы, созданные в рамках Первого Фестиваля научного и индустриального кино Сибири «КРЕМНИЙ».

24 мая подписали первый из запланированных соглашений о сотрудничестве — между Русским музеем и Новосибирским государственным художественным музеем. Эти организации сотрудничают уже 20 лет, а это соглашение станет новым этапом в развитии этого взаимодействия. Музеи будут и дальше реализовывать совместные проекты.

Уже в июле в Новосибирске откроется выставка «Василий Суриков. К 175-летию со дня рождения». Новосибирцы увидят шедевры Сурикова «Взятие снежного городка», «Покорение Сибири Ермаком», «Сибирячка» и другие произведения.