Новосибирская область в лидерах по вводу проблемных объектов

По данным Единой информационной системы ДОМ.РФ, за первые 4 месяца этого года из Единого Реестра Проблемных Объектов исключены 157 объектов, 91 из которых введены в эксплуатацию.

Всего в России на сегодня менее 4% потенциально проблемных строек. Новосибирская область по расчетам Фонда развития территорий входит в ТОП-5 регионов по эффективности работы с долгостроями. Ситуация в регионе по проблемным домам в 2 раза тревожнее, чем в стране в целом, сообщил независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев.

Доля проблемных и потенциально проблемных домов в общем объеме индустриального строительства области составляет 9,5%, но и результаты работы более существенные, чем видит ФРТ. Только вмешательство прокуратуры позволило ввести больше 50-ти домов существенным нарушением срока ввода. Кроме этого, введено несколько знаковых долгостроев в Новосибирске и пригородах, уточнил он.

«С моей точки зрения, нужен закон, позволяющий обманутым дольщикам сократить минимальный срок владения квартирой на время нарушения застройщиком ввода дома в эксплуатацию. Пострадавшие граждане были вынуждены вторично решать жилищный вопрос, а после ввода дома обязаны ещё 5 лет владеть квартирой, которая им не нужна или платить НДФЛ при её продаже», — добавил эксперт.

Параллельно Госдума принимает законы позволяющие частично восстановить социальную справедливость в отношении обманутых граждан, в частности закон об освобождении от НДФЛ региональных выплат обманутым дольщикам, заключил аналитик.

Напомним, Новосибирская область 6 лет сохраняет позицию в рейтинге социально-экономического положения регионов.