Офтальмолог рассказала о вреде использования гаджетов для зрения

Офтальмолог Мария Левина предупредила, что гаджеты развивают близорукость.

Врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук, главный врач ООО «Айкрафт» Мария Левина предупредила, что частое использование гаджетов может привести к проблемам со зрением, в частности, к близорукости. Об этом пишет Pravda.Ru.

«Основной вред от электронных устройств состоит не столько в излучении, сколько в расстоянии, на котором с ними работают: чем ближе объект, на котором мы концентрируемся, тем больше напряжения аккомодации от нас это требует. Напряжение аккомодации приводит к ухудшению остроты зрения», — пояснила медик.

Офтальмолог отметила, что внешняя среда также оказывает большое влияние на зрение человека. Поэтому важно соблюдать режим сна и бодрствования, а также чаще бывать свежем воздухе, добавила она.

«Это связано и с естественной инсоляцией, то есть солнечным светом, и с тем, вероятно, что на улице больше физической активности, а, может быть, это сочетание два в одном», — резюмировала врач.

Напомним, офтальмолог назвал способ изменить цвет глаз.