Первый признак старения скрывается вокруг губ

Пластический хирург Виктория Блинова рассказала, что заломы в области носогубной складки являются скрытым признаком старения.

Одними из первых признаков старения являются сухость кожи, мелкие морщины и заломы в области носогубной складки. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказала пластический хирург Виктория Блинова.

«Первые признаки старения не сразу заметны: постепенно уходит объем лица, из-за чего даже светотени на лице выглядят иначе. Лоб, даже если на нем нет явных заломов, становится менее упругим и более плоским, опустившимся», — добавила врач.

Кроме того, по словам Блиновой, к неявным признакам старения относится пигментация кожи.

«С возрастом кожа может стать менее равномерной по цвету. На ней начинают появляться пятна, которые могут быть вызваны избыточным воздействием ультрафиолетовых лучей или гормональными изменениями», — заключила она.

Напомним, учёные сделали прорывное открытие в области борьбы со старением.