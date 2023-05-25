Получаю в четыре раза больше. Начинающий инвестор из Новосибирска рассказал, как заработал 240% за год

Проработав почти 10 лет в банковском секторе и поднявшись с менеджера младшего звена до руководителя регионального отделения, Алексей (@901 — никнейм в соцсети «Пульс») решил круто изменить свою жизнь. Занявшись инвестициями, он, как и многие новички, пошёл путём проб и ошибок, но нашёл свой подход к рынку, дающий стабильно высокий результат. О том, как удвоить доход, не забираясь в дебри технического анализа фондового рынка, и не тратя время на модные учебники по торговле, он рассказал в интервью Сиб.фм.

Алексей, что заставляет человека, успешно строящего карьеру в сфере финансов, сменить вектор и уйти в автономное плавание, причём, не зная фарватера?

В первую очередь, естественное желание развиваться, осваивать новые, перспективные направления. Не могу сказать, что тема инвестирования была для меня чем-то вроде terra incognita, всё-таки я много лет проработал в системе банковского обслуживания, углубленно занимался кредитованием и зарплатными проектами, изучал регламенты ЦБ – всё это дало базовое понимание того, как устроены финансовые механизмы и потоки изнутри.

Я всерьёз задумался о трейдинге, когда отвечал за развитие продаж в одной из инвестиционных компаний Сибири, но спусковым крючком стало пари, которое я заключил с товарищем по работе. Это был спор не на деньги, а на интерес. Мне предстояло на личном примере показать, что торги на бирже, котировки и графики – есть результат элементарных математических расчётов, вполне доступных любому заинтересованному человеку. А сама торговля – всего лишь поиск справедливой цены. Ведь акции одних и тех же компаний в разных странах стоят неодинаково. Значит, прежде чем принимать решение, нужно понять, какая из сторон занижает или завышает ставки.

Но разве для этого не нужны знания в области технического анализа, умение считывать графики?

Есть разная аналитика на фондовом рынке. Одна говорит, что нужно изучать экономику компании, другая ориентирует на движение компании, то есть смотрит, как ею торгуют. Технический анализ хорош тем, что помогает найти сходные сценарии прошлых событий, однако в настоящем эти схемы могут стремительно потерять актуальность. А вероятность 50 на 50 вряд ли устроит кого-то на бирже. Поэтому я не пользуюсь графиками, но у меня есть 11 различных таблиц с данными по всем рейтингам: как ведёт себя акция, насколько эффективен тот или иной показатель, какой сектор более или менее подвержен банковским рекомендациям и так далее.

В чём особенность вашей стратегии и давала ли она сбои?

Свои первые шаги на бирже я начал с наблюдения – изучил, как работают биржи в Москве и Петербурге, зарубежные дилерские площадки, начал читать популярные каналы в соцсети «Пульс». Обнаружил, что многие процессы объясняются расчётом средней текущей стоимости акции, а это конкретные, работающие формулы, с которыми я был знаком, ещё работая в банке. Тинькофф Инвестиции стали первым моим брокером, в котором я начал вести деятельность. Всё-таки у него собственный банк, да и деньги можно вывести по первому требованию.

Мой нынешний подход к торговле – результат одной крайне неприятной сделки. Я покупал акции Hewlett Packard Enterprise Cо в течение всей торговой сессии, и завершил её с плачевным итогом, потеряв почти 10% портфеля. Как выяснилось, это падение было спровоцировано одним из крупнейших инвестиционных банков мира, сообщившего, что HP больше не является одной из лучших на рынке ИТ-компаний, и её цена справедлива на текущий момент. Эта новость максимально негативно сказалась на акциях производителя. Сейчас я временно отказался от долгосрочных идей в пользу ежедневных рутинных сделок, что позволяет оставаться сосредоточенным и дисциплинированным во время каждой торговой сессии.

А ещё добиваться успеха, ведь вы оказались в числе лучших инвесторов на Российском инвестиционном чемпионате (РИЧ-2022), достигнув двузначной доходности в +51% за время соревнований. Почему решили участвовать?

РИЧ, в первую очередь, заинтересовал тем, что помогает привлекать новых пользователей на твой аккаунт в соцсети «Пульс», а это возможность делиться мнением и информацией с тысячами других инвесторов, обсуждать вместе стратегии и трейдеров, и даже корректировать свой подход для достижения лучших результатов. Ну и денежный приз действительно приятный! В целом также интересно проверить себя, посмотреть, насколько ты конкурентоспособен в довольно сложных обстоятельствах(РИЧ-2022 проходил с сентября по декабрь, когда рынок штромило).

Что бы вы сказали тем, кто вдохновится вашим примером?

Торгуя на бирже можно хорошо заработать, однако надо понимать, что это большой труд. За год я вышел на доход, превышающий зарплату руководителя филиала банка, в три-четыре раза. Но я работаю почти без выходных, каждый день с 11 утра до 3 часов ночи, из-за такого графика моя супруга пока не может выйти из декрета, взяв на себя быт и уход за детьми. Поэтому, выбирая путь инвестора, нужно всё хорошо взвесить и быть психологически и физически готовым к нагрузкам.

Собирайте статистику, создавайте план своей торговли, придумывайте идеи, не считайте, что стратегия, описанная в модной книге «работает». Ведь чем больше людей знает одну и ту же информацию, тем хитрее пишутся алгоритмы, ломающие надежды заработать на «очень прибыльной стратегии от известного трейдера». Думайте своей головой, и всё получится!

Шанс достичь такого же успеха, как наш герой, есть у каждого. В этом году Кубок РИЧ проходит с 31 марта по 27 мая. Присоединиться к соревнованию можно в любой момент. На протяжении двух месяцев трейдеры будут демонстрировать умение управлять капиталом и бороться за главный приз 1 млн рублей. Для участия в чемпионате необходимо иметь брокерский счет в «Тинькофф Инвестиции» и аккаунт в соцсети «Пульс».