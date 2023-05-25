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общество

Родители учеников гимназии в Новосибирске пригрозили забастовкой из-за сокращения уроков английского

Фото: Freepik.com

В Новосибирске родители учеников в гимназии №10 пригрозили еще одной забастовкой.

В Новосибирске родители учащихся гимназии №10 с углубленным изучением английского языка объявили о возможной новой забастовке в связи с изменениями в учебном процессе. Основное недовольство вызвано сокращением уроков английского языка с шести до трех часов в неделю. Несколько классов собрали подписи и направили обращение к губернатору, мэру, министру образования региона и департаменту образования.

Родители учащихся старших классов выразили свое возмущение решением нового директора Ольги Голик, который был назначен после забастовки учеников третьего класса. В то время дети не посещали занятия из-за конфликта, возникшего между матерью одной из учениц и классным руководителем. Мама ученицы демонстрировала неприемлемое поведение в отношении классного руководителя. Остальные родители и учащиеся данного класса не имели никаких претензий к педагогу.

Забастовка помогла разрешить конфликтную ситуацию в учебном заведении, но теперь родители старших классов возмущены изменениями в учебном процессе и готовы принять меры, включая возможную новую забастовку, чтобы защитить интересы своих детей.

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Сергей Щукин
Журналист

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