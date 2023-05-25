Сердце мамы остановилось: в Новосибирске похоронили Елену Новосельцеву, которая впала в кому на Бали

Деньги, заработанные тяжелым трудом в ковидном отделении, сибирячка решила потратить на поездку к солнечному острову, где её поджидала трагедия.

Елена работала медицинской сестрой в ковидном отделении Кольцово и сама заразилась коронавирусом. На выплаченную компенсацию после выздоровления она отправились на райский остров Бали (мечта всей жизни). Но вскоре у 58-летней женщины внезапно случился микроинсульт. Муж в спешном порядке вылетел к супруге на остров и привёз лекарственные препараты, назначенные после консультации с разными невропатологами и нейрохирургами. Он даже сам ставил ей капельницы и Елена пошла на поправку. Однако ненадолго – второй и уже обширный инсульт залил кровью всю правую половину мозга. Геморрагический «удар» произошёл прямо во сне.

Азиатские доктора в спешном порядке прооперировали Новосельцеву (операция длилась около пяти часов), но она, к сожалению, впала в кому. Транспортировка в родной Новосибирск была невозможна на протяжении долгого времени, а медицинские счета приходилось оплачивать ежедневно (по 3 300 долларов в сутки — сумма медицинской страховки была исчерпана моментально и за время пребывания в азиатской клинике семья Новосельцевых задолжала 2,4 млн рублей). Деньги собирали всей Сибирью. На просьбы родных Елены откликнулся и губернатор Новосибирской области Андрей Травников – региональное правительство из резервных фондов оплатило перевозку землячки на Родину, где она была помещена в одну из клиник: «Эвакуацию осуществляли реаниматологи Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» ФМБА с использованием специального транспортировочного модуля», пояснили в Минздраве Новосибирской области.

За судьбой Елены Новосельцевой наблюдала не только Сибирь, но и вся Россия. Новосибирские врачи паллиативного отделения больницы № 12 предприняли попытку повторной операции на мозге женщины, находящейся в коме. Но и этот шанс был потрачен зря – 22 мая пациентка скончалась. По словам дочери, причиной смерти стал очередной инсульт. Похороны сибирячки состоялись в среду, 24 мая 2023 года: «Её сердце перестало биться. В справке о смерти написали: «Инсульт». Кремировать не будем. Похороним», сообщила журналистам дочь Елены Новосельцевой.