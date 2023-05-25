СГУГиТ и НИЯУ «МИФИ» начали сотрудничество в научно-исследовательских областях

Сибирский государственный университет геосистем и технологий и Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» заключили договор о сотрудничестве в сфере организации научных мероприятий. Соглашение предполагает совместное проведение научных исследований по приоритетным направлениям научной деятельности вузов, обмену научной информацией, изданию научной, учебной и методической литературы, организации совместных мероприятий по развитию IT-образования и развитию инновационной экосистемы.

«Межвузовское сотрудничество всегда было и остается отправным фактором развития общего образовательного и научного пространства, а научно-исследовательская деятельность являются важнейшей сферой жизнедеятельности современного университета, — отметил ректор СГУГиТ Александр Карпик. — В нашем университете настоящий момент действуют 17 научных школ, выполняются десятки перспективных исследований и разработок по более чем 30 научным направлениям по 5 отраслям наук. Основные научных школы СГУГиТ ориентированы на тематику, соответствующую 6 приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники и 7 критическим технологиям Российской Федерации».

Справка:

Сибирский государственный университет геосистем и технологий — динамично развивающийся, инновационный научно-образовательный комплекс непрерывного образования, ведущий подготовку инженеров, бакалавров и магистров в сфере геодезии и дистанционного зондирования, геоинформационных технологий, маркшейдерии, землеустройства и кадастров, картографии и геоинформатики, информационной безопасности, геоэкологии, техносферной безопасности, метрологии и оптотехники, оптического приборостроения, организации и управлении наукоемкими производствами и др.