Терроризирующий район ребенок из Новосибирска приставал к однокласснице

В Новосибирске мальчик-хулиган с Золотой Нивы приставал к своей однокласснице.

Один из подростков из компании, которая терроризирует жилмассив возле станции метро "Золотая Нива" в Новосибирске, приставал к своей однокласснице. Оба дети учатся в четвертом классе. Мать пострадавшей девочки, по имени Юлия, рассказала корреспонденту «АиФ-Новосибирск», что она подала заявление о постановке мальчика на учёт после того как он избил ее сына. Однако жалобы на этого ученика оказались бесполезными, поскольку мать отвечает, что у нее «совершенно нет времени заниматься детьми».

По словам Юлии, этот мальчик проявляет агрессивное поведение с первого класса. Он общается с более старшими ребятами и преследует детей. Он то бьет их, то морально издевается. Когда взрослые обращают на это внимание, он угрожает им. Мать мальчика посещает собрания и всегда утверждает, что он хороший ребенок, а все обвинения — клевета. С третьего класса этот мальчик уже курит.

Он также часто нарушает уроки и создает проблемы для учителей. Когда Юлия обратилась к директору школы с предложением отчислить его, поскольку ее дочь будет ходить в пятый класс с этим же классом, директор сказала, что они не имеют права по закону на такое отчисление.

Ранее местные жители уже жаловались на этих молодых хулиганов в районе станции "Золотая Нива". Подростки оскорбляют окружающих, нападают на детей и пенсионеров.