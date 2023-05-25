Умер бывший хоккеист «Сибири» Евгений Хацей

Хоккеист, выступавший за новосибирский клуб, скончался на 47-м году жизни.

На 47-м году жизни скончался известный бывший хоккеист и менеджер клуба "Авангард" Евгений Хацей, сообщает «Спорт Экспресс» со ссылкой на источник.

Хацей, который ранее выступал за такие российские клубы, как "Авангард" и "Сибирь", ушел из жизни из-за сердечного приступа, пишет издание.

Евгений Хацей также занимал должность генерального менеджера клуба "Югра" и директора по хоккейным операциям "Авангарда". В последнее время он работал директором академии омского клуба.

Хацей был чемпионом России в 2004 году и обладателем Кубка европейских чемпионов в 2005 году.

Напомним, ранее «Сибирь» подписала новый годовой контракт с Ильёй Морозовым.