В Новосибирске 1 июня обещают потепление до + 23 градусов

В Новосибирске сразу несколько погодных онлайн сервисов в начале июня обещают рекордное потепление.

В Новосибирске 1 июня — в День защиты детей — будет достаточно тепло, чтобы прекрасно провести время с семьей. Об этом горожан предупредили сразу несколько погодных сервисов.

В областной столице в этот день столбики термометров поднимутся до +23 градусов.

Так, по данным «Яндекс. Погоды» 1 июня в Новосибирске будет облачно с пояснениями, до +13 — ночью и до +23 — днем. Ветер — до 4 м\с.

Аналогичный прогноз дает и сервис «World Weather».

А вот «Gismeteo» обещает, что днем 1 июня при слабом ветре около 3 м\с воздух в Новосибирске прогреется лишь до +20 градусов , а ночью — до +9.

Напомним, ранее в Новосибирске был опубликован прогноз погоды на июнь.