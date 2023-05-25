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общество проиcшествия

В Новосибирске главарь банды подростков с "Золотой Нивы" унизил школьницу

Фото: https://ru.freepik.com/author/dikushin

В Новосибирске компания подростков терроризирует школьников в микрорайоне "Золотая Нива".

В Новосибирске мать ученицы 4 класса пожаловалась на агрессивного одноклассника дочери, который терроризирует детей в микрорайоне "Золотая Нива". Об этом пишет «АиФ-Новосибирск».

Со слов женщины, подросток является главарем неофициальной банды, которая держит в страхе многих сверстников. Рина (имя изменено) постоянно оскорбляет детей и с другими мальчиками избивает младшеклассников.

"Он с его друзьями постарше вылавливает младшеклассников, бьют их, издеваются морально. На замечания взрослых подросток не реагирует, срывает уроки", — рассказала Юлия, дочь которой подверглась моральному насилию.

Юлия уточнила, что вопрос о поведении подростков не раз обсуждался на собраниях в школе, однако эффекта не было. К решению проблемы подключились также сотрудники ПДН и социальные педагоги.

Женщина уже обратилась в Следком и к детскому омбудсмену Надежде Болтенко. Юлия надеется, что общими усилиями удастся остановить неуправляемого школьника.

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Маргарита Мастеркова

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