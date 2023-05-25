В Новосибирске Honda CR-V придавила мужчину в гараже

В Новосибирске иномарка, сорвавшаяся с домкрата, придавила водителя.

В Новосибирске 24 мая мужчина едва не погиб в собственном гараже. Он занимался ремонтом своего автомобиля «Honda CR-V», но в какой-то момент иномарка сорвалась с домкрата и упала прямо на владельца. Инцидент произошел на улице Баженова в Заельцовском районе областной столицы.

Оперативный дежурный МАСС принял вызов в 22.42. К моменту приезда спасателей, соседи уже самостоятельно достали пострадавшего, который был без сознания и не дышал. Спасатели оказали мужчине первую помощь и провели сердечно-легочную реанимацию.

Сибиряк был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске спасатели вытащили из Оби троих школьников.