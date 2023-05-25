В Новосибирске могут провести чемпионат мира по бильярду

Проведение чемпионата мира по бильярду запланировано на ноябрь следующего года.

Чемпионат мира по бильярду получил одобрение Федерации бильярда для проведения в Новосибирске. Об этом сообщил исполнительный директор Федерации бильярдного спорта Новосибирской области Виталий Гребеньков на радио "Городская волна".

Последний раз столица Сибири принимала такое масштабное соревнование в 2009 году. В этом году международная комиссия утвердила заявку Федерации бильярдного спорта на проведение чемпионата мира в Новосибирске.

Согласно планам, чемпионат мира по бильярду снова пройдет в Новосибирске через 15 лет, в ноябре 2024 года. В настоящее время определяется состав спортсменов, которые будут принимать участие в этом турнире. Участники обычно отбираются по квотам из каждой страны. Ожидается, что на чемпионат в Новосибирске соберется не менее 100 спортсменов, которые продемонстрируют свои навыки в игре бильярд.

Напомним, спортсмены из Новосибирска выиграли Кубок России по судомодельному спорту.