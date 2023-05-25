Главный котик
ГОРОДА!
ЖМИ!
сегодня
25 мая, 11:39
пробки
5/10
погода
+16°C
курсы валют
usd 79.96 | eur 86.19
сегодня
25 мая, 11:39
пробки
5/10
погода
+16°C
курсы валют
usd 79.96 | eur 86.19
сегодня 10:31
общество проиcшествия

В Новосибирске найдена пропавшая в апреле женщина с 11-летним сыном

Фото: соцсети, ГУ МВД по НСО

Пропавшую Ольгу Лебедеву с 11-летним сыном из Новосибирска нашли спустя полтора месяца.

В Новосибирске завершились поиски 43-летней Ольги Лебедевой и её сына. Их нашли живыми. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "ЛизаАлерт НСО".

"Найдены, живы! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске", — говорится в сообщении.

Напомним, сибирячка таинственно пропала 14 апреля со своим сыном из съемной квартиры на улице В. Высоцкого. По словам её матери, Лидии, в квартире после пропажи ничего "криминального" не было найдено. Они взяли только необходимые вещи и документы.

До пропажи родственники Ольги заметили странные перемены в её поведении. Она перевела сына на домашнее обучение, а сама увлеклась инопланетными цивилизациями. В планшете у неё остались вкладки с организацией из Воронежа, которая якобы контактирует с пришельцами.

Как ранее писал Сиб.фм, экстрасенс рассказала, где прячется пропавшая в Новосибирске женщина с 11-летним сыном.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Дамир Трубников

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в