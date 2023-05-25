В Новосибирске не поддержали идею введения шестидневной рабочей недели

Предприниматели и граждане Новосибирска не поддержали идею перейти на шестидневную рабочую неделю.

Инициатива о введении 6-дневной рабочей недели не получила широкой поддержки ни среди бизнес-сообщества, ни среди граждан. В опросе, проведенном сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob среди менеджеров по персоналу и экономически активного населения Новосибирска, только 6% работодателей и 11% граждан поддержали эту инициативу.

Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» предложила Министерству труда ввести 6-дневную рабочую неделю, считая, что это укрепит российскую экономику и способствует технологическому прорыву в условиях санкций. Однако бизнес-сообщество не поддерживает такую концепцию: только 6% работодателей, чьи компании работают по 5-дневному графику, выступают за 6-дневную рабочую неделю, тогда как 52% предпочитают оставить все без изменений. Менеджеры по персоналу комментируют, что при таком напряженном графике люди могут потерять интерес к работе, а показатели производительности, наоборот, могут снизиться. Вместо этого, около 32% компаний высказались в поддержку 4-дневной рабочей недели.

Большинство новосибирцев (81%) также не поддерживает инициативу ассоциации предпринимателей. Они указывают на несоответствие предлагаемой меры трудовому законодательству и научным данным о физиологии труда. Они считают, что для достижения прорывов необходимо не увеличивать количество рабочих дней, а повышать производительность труда. Только 11% опрошенных одобряют введение 6-дневной рабочей недели, при этом они выражают желание помочь стране преодолеть возникшие трудности.

Среди сторонников введения дополнительного рабочего дня больше всего представителей старшего поколения (13%), а противники преобладают среди горожан в возрасте от 35 до 44 лет (82%). Мужчины поддерживают введение 6-дневной рабочей недели чаще, чем женщины (13% против 7%). Опрошенные с доходом свыше 80 тыс. рублей в месяц выступают за инициативу немного чаще, чем те, кто зарабатывает меньше (11% и 8% соответственно).